Na estreia, Carlos Miguel leva gol aos 19 segundos e faz milagres. Mas Nottingham é eliminado

Ex-Timão é destaque no 1 a 1 com Newcastle pela Copa da Liga. Jogo se decide nos penais, Gigante defende um, mas time perde: 4 a 3

Carlos Miguel, ex-Corinthians, estreou nesta quarta-feira (28/8) com a camisa do Nottingham Forest no duelo contra o Newcastle, pela 2ª rodada da Copa da Liga Inglesa. E o gigante brasileiro (2,04m), diante de sua torcida, no City Ground, começou sua saga inglesa de forma dramática. Afinal, levou um gol logo aos 19 segundos (Willock). Não teve culpa. Mas foi um cartão de visitas complicado. Contudo, durante o jogo, ele se saiu muito bem fazendo pelo menos quatro grandes defesas. e garantindo o 1 a 1 no tempo normal (Jota fez para o Nottingham no oinpício da etapa final). Assim, a decisão foi para os pênaltis. Carlos MIguel defendeu um, mas seus companheiros perderam duas cobranças. Newcastle 4 a 3 nas penalidades, avançando de fase.

O jogo também marcou o retorno do apoiador Sandro Tonali – aos gramados. o italiano do Newcastle pegou suspensão de dez meses por sua participação em apostas esportivas ilegais. Tonali voltou muito bem. Afinal, foi um dos melhores em campo, até sair cansado aos 17 minutos do segundo tempo.