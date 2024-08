Muniain chega a Buenos Aires e pode assinar com clube argentino

Apesar do desejo declarado de jogar no River Plate, atacante de 31 anos está próximo de fechar com rival, segundo a imprensa argentina

Iker Muniain chegou a Buenos Aires nesta quarta-feira (28), mas, sua vinda não é para assinar com o River Plate, e sim com um rival. Isto porque, segundo informações do jornal ‘Olé’, o atacante está próximo de se tornar jogador do San Lorenzo, apesar de ter expressado várias vezes o desejo de jogar pelo River Plate após sair do Athletic Bilbao.

A notícia veio à tona quando torcedores o reconheceram no aeroporto de Buenos Aires e compartilharam fotos com o jogador, que tem 31 anos.

