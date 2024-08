Modelo diz com contundência que Neymar é pai de Jásmin: ‘Certeza absoluta’

Gabrielle Gáspar aguarda o resultado do teste de DNA em confirmação as suas alegações que o craque é o pai de sua filha Crédito: Jogada 10

Neymar tem chances de descobrir a paternidade de uma nova criança. Trata-se da húngara Jásmin Zóe, de 10 anos, filha de Gabrielle Gáspar. A ex-modelo segue afirmando, com contundência, que o astro brasileiro é o pai da menina. A mulher explicou, na última segunda-feira (26), que a certeza se dá porque ele foi o único homem com que se relacionou no período anterior a sua gravidez. "Tenho certeza absoluta porque naquela época eu não tinha outro relacionamento além do Neymar", detalhou, em entrevista à página "Circo da Mídia".

Gabrielle buscou a Justiça para conseguir o reconhecimento da paternidade de Jásmin. De acordo com a ex-modelo, ela conheceu Neymar no decorrer de uma viagem a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Na oportunidade, o jogador estava no país para defender o Brasil em duelo com a seleção do país. “Eu me considero uma mulher com um rosto bastante marcante e cheio de personalidade. (Faz parte da minha origem húngara), e na época eu ainda era loira. Eu não sabia muito inglês, infelizmente também não sabia português”, esclareceu. “Nós nos olhamos muito e fomos nos aproximando cada vez mais naquele momento. No dia seguinte, infelizmente, tive que retornar para casa, então foi apenas um momento”, complementou Gáspar.

Pedido de teste de DNA a Neymar Com o auxílio de seus advogados, Gabrielle acionou a Justiça e conseguiu que o craque fosse obrigado a realizar o teste de DNA. A coleta do material genético de Neymar ocorreu durante uma visita dele a Belo Horizonte, em Minas Gerais. No entanto, ainda não houve divulgação do resultado. Mesmo com a demora, a ex-modelo demonstrou que segue confiante que o atacante é o pai da menina. “Minha filha é 100% do Neymar”, assegurou Gáspar, em entrevista ao portal “Metrópoles”.