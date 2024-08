Lille perde para Slavia Praga, mas garante vaga na fase de liga da Champions

O Lille vai disputar a fase de liga da Champions 2024/25, que será disputada em novo formato. Apesar da derrota por 2 a 1 para o Slavia Praga, nesta quarta-feira (28), na República Tcheca, os franceses confirmaram a classificação para a principal competição de clubes do planeta após o resultado de 2 a 0 construído no jogo de ida, na França.

Ou seja, o Lille avança na competição com placar agregado de 3 a 2. Nesta quarta-feira, Christos Zafeiris e Ivan Schranz anotaram os gols da vitória dos tchecos, enquanto Edon Zhegrova balançou a rede no gol que garantiu a vaga para o Lille.

Empurrado pelos torcedores na Eden Arena, o Slavia Praga tomou a iniciativa do jogo e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Christos Zafeiris. No entanto, o Lille conseguiu suportar a pressão e buscou o empate na segunda etapa com Edon Zhegrova. Mas, os tchecos, que foram superiores na maior parte do jogo, buscaram a vitória com Ivan Schranz. Apesar da pressão dos donos da casa, o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final e não foi suficiente para o clube da República Tcheca assegurar a classificação.