Las Palmas x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

O atual campeão da La Liga volta a campo nesta quinta-feira (29). O Real Madrid visita o Las Palmas, às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, nas Ilhas Canárias. As equipes vivem momentos distintos e buscam a vitória para não se complicarem nesta reta inicial de temporada.

Como chega o Las Palmas

O modesto Las Palmas tem como principal objetivo na temporada permanecer na elite do futebol espanhol. Dessa maneira, o clube ainda busca a primeira vitória na La Liga 2024/25, após um empate e uma derrota nos dois primeiros compromissos. No entanto, o time comandado pelo técnico Garcia Pimienta terá a dura missão de arrancar pontos do atual campeão nacional e continental.

Além disso, o Las Palmas terá alguns desfalques na partida desta quinta-feira. O ponta Pejiño e o meio-campista Adnan Januzaj, lesionados, estão fora de combate.