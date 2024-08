Kaio Jorge, do Cruzeiro, desperdiça pênalti, e Internacional segura empate no Mineirão

Cruzeiro e Internacional entraram em campo nesta quarta-feira (28) para duelarem pela segunda vez em menos de uma semana, no Brasileirão. E dessa vez, em jogo marcado por expulsão na primeira etapa, os times empataram por 0 a 0, no Estádio do Mineirão. A partida é adiada da 5ª rodada.

Desse modo, o time sob comando de Fernando Seabra chegou aos 38 pontos, portanto, ocupa a sétima colocação. Todavia, o Colorado é o décimo primeiro colocado e tem 29 pontos. No domingo, o Internacional havia vencido por 1 a 0, no Beira Rio, gol de Borré.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Primeiro tempo marcado por expulsão

Na etapa inicial, aos 30 minutos, o defensor Rogel, do Internacional, foi expulso. Primeiro, ele recebeu cartão amarelo por uma falta e, depois, em outro lance, levou o vermelho direto. Isso obrigou Roger Machado a mexer no time, tirando Gabriel Carvalho para colocar o defensor Vitão. No entanto, ao lado do Cruzeiro, Dinnenno saiu lesionado com menos de 15 minutos, dando lugar a Kaio Jorge. Desse modo, no geral, foi um primeiro tempo sem grandes chances para ambos os lados.