Juventude x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Timão vai até Caxias do Sul enfrentar o clube Jaconero, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

A partida entre Juventude e Corinthians terá transmissão do SporTV e do Premiere

Juventude e Corinthians medem forças nesta quinta-feira (29), às 20h, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As duas equipes entraram ainda na primeira fase da competição e já traçaram um largo caminho. O Timão precisou eliminar, Cianorte, São Bernardo, América-RN e Grêmio para chegar até as quartas. Já o clube Jaconero despachou Iguatu, Paysandu, Internacional e Fluminense para seguir no sonho de mais um título do torneio.

Como chega o Juventude

O Juventude terá muitos desfalques. Um dele é o volante Jadson. Afinal, ele recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Fluminense e terá que cumprir suspensão. Além disso, os laterais Gabriel Inocêncio e João Vitor e o atacante David da Hora já entraram campo no torneio nacional por outras equipes e não poderão ser escalados. Já o volante Thiaguinho, poupado contra o Atlético-GO, teve constatada uma lesão no adutor da coxa e para por, pelo menos, 10 dias. Por fim, seguem entregues ao departamento médico o zagueiro Lucas Freitas, o volante Mandaca e os atacantes Gabriel Taliari e Gilberto. O zagueiro Rodrigo Sam e o lateral Ewerthon iniciaram a transição física, mas não devem ter condições de jogo.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Timão não tem nenhum desfalque para a partida. Contudo, o técnico Ramón Díaz deve fazer mudanças no time titular. Afinal, ele deve preservar seus principais atletas para o duelo contra o Flamengo, no próximo domingo (01), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador não revelou quem pode ficar fora da partida, mas é certeza que o Corinthians terá um time misto no Alfredo Jaconi. De novidade, o Alvinegro pode ter o volante José Martínez, que já está regularizado no BID da CBF e, inclusive, tem chances de estar entre os 11 iniciais contra o Juventude.

Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Data e horário: 29/8/2024, 20h(de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Oyama e Nenê; Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique e Félix Torres; Fagner, Ryan, Charles, Coronado e Hugo; Pedro Henrique e Giovane. Técnico: Ramón Diaz

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)