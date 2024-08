Jogadores do São Paulo irão no velório de Izquierdo

De acordo com o jornalista André Hernán, o elenco do Tricolor vai decidir quais jogadores irão ao velório de Izquierdo. Enquanto isso, a única certeza é que Harry Massis, vice-presidente do São Paulo, vai ao Uruguai prestar homenagem. A decisão será logo depois do jogo entre São Paulo e Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

Relembre o caso Izquierdo

No duelo entre São Paulo e Nacional, o zagueiro Juan Izquierdo foi lançado a campo no intervalo do confronto, mas nos minutos finais, caiu no chão desacordado. Apesar do socorro rápido, o jogador teve uma outra parada cardíaca a caminho do hospital. Mesmo com todo o tratamento, O jogador deixou a mulher e dois filhos.

