Iza e Yuri Lima: possível volta gera comentários nas redes sociais

Iza e Yuri Lima, atualmente separados, aguardam o nascimento de Nala; rumores sobre uma possível reconciliação aumentaram com últimos fatos

A possível volta de Iza e Yuri acabou gerando uma chuva de comentários no perfil da cantora. A notícia sobre a suposta reconciliação, dada pelo Portal Léo Dias, mexeu principalmente com os fãs da mãe de Nala, que parecem não aprovar muito um retorno do casal.

Em sua última publicação no perfil do Instagram, feita no início da semana, Iza recebeu diversos ‘conselhos’ dos seguidores.

“Próximo chifre não precisa anunciar, guarda para você”, disse um seguidor.