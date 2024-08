Hulk recebe visita dos filhos antes da decisão entre São Paulo e Atlético

Atacante do Atlético, Hulk recebeu a visita dos filhos Ian e Tiago Angelo no hotel onde a equipe está concentrada. O clube mineiro enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Hulk compartilhou o momento com os filhos nas redes sociais, acompanhando a foto com a legenda: “Bençãos de Deus”. Ian, de 16 anos, joga na base do Palmeiras, enquanto Tiago, de 14, está no Água Santa.

A noite desta quarta-feira é especial para Hulk, que retorna ao time do Atlético após quase um mês se recuperando de uma lesão na panturrilha direita. O atacante ficou fora de sete jogos durante esse período.