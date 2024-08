Flamengo tem ótimo retrospecto recente contra o Bahia. Confira!

Em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil, o Flamengo, que já deixou para trás o Amazonas, encara o Bahia nesta quarta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final. Aliás, contra o Tricolor de Aço, o time carioca tem um retrospecto recente brilhante. Afinal, não perde no confronto desde agosto de 2019.

São oito vitórias seguidas do Mais Querido diante da equipe de Salvador. A última foi no Maracanã, em junho deste ano. O jogo, aliás, contou com o reencontro de Everton Ribeiro, jogador do Bahia, com a torcida do Flamengo. A vitória rubro-negra por 2 a 1 teve gols de Gerson e David Luiz.