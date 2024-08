Flamengo planeja renovar contrato com Pulgar, Gerson e Pedro

O clube carioca espera, portanto, o encerramento da janela de transferências, na segunda-feira (2). Até lá, a diretoria rubro-negra ainda prioriza a chegada de alguns jogadores. O Flamengo começou a se movimentar no mercado já na reta final e negociou o retorno de Michael e as contratações de Alex Sandro e Carlos Alcaraz . Além disso, tem negócio encaminhado por Gonzalo Plata.

Os três jogadores são destaques do Rubro-Negro há algumas temporadas. Pulgar, por sua vez, chegou no clube em 2022, mas só se firmou ano passado. Gerson fez parte do elenco vitorioso de 2019, deixou o Flamengo e retornou na última temporada.

Por fim, Pedro, que está na equipe desde 2020, teve seu contrato renovado no início de 2023 e, agora, deve renovar por mais algumas temporadas. O jogador é o artilheiro do clube no ano, com 29 gols. Além disso, contribuiu com oito assistências. Dessa forma, são 37 participações em gols em 42 partidas.

Alias, o Flamengo recusou recentemente uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, pelo atacante. O negócio poderia chegar a 25 milhões de euros, ou seja, R$ 153,2 milhões.