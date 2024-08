Ferroviária-SP x Internacional (Brasileirão Feminino): onde ver e escalações

Locomotiva e Colorado medem forças pelas quartas de final do Brasileirão Feminino na Arena Fonte Luminosa

Nesta quarta-feira (28), Ferroviária e Internacional medem forças, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto será na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O jogo terá início às 15h30 (de Brasília).

Como está a eliminatória

No primeiro jogo, os dois times ficaram empatados por 1 a 1. Por conta disso, o duelo está em aberto. Ou seja, quem vencer no tempo normal, fica com a classificação. Em caso de nova igualdade, a classificação será definida nos pênaltis.