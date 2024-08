Fernando volta a atuar como volante e retoma espaço como titular do Inter

Jogador também era jogador de confiança do ex-treinador Coudet, mas atuava improvisado como zagueiro no Colorado Crédito: Jogada 10

Fernando volta a ser peça importante no Inter. O atleta retornou a sua posição de origem ao atuar como volante e se destacou na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo (25). Assim, ele busca repetir o bom rendimento no reencontro com o adversário, nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. O novo embate também será válido pelo Campeonato Brasileiro, mas representa partida atrasada pela quinta rodada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O técnico Roger Machado encantou-se com a atuação de Fernando e o classificou como ponto de equilíbrio” e “varredor de linhas”.

“Fernando à frente da defesa é fundamental. O ponto de equilíbrio, o varredor de linha. Fazendo as coberturas defensivas. Por ele estar à frente da defesa, marca os 30% da bola curta que o zagueiro, quando não tem a proteção, fica dividido na bola curta e na bola longa. Que (o zagueiro) possa prestar atenção na bola em profundidade. Entraram poucas (bolas) justamente porque a cobertura estava ajustada”, exaltou o comandante. Destaque na volta a posição original O atleta conseguiu justificar o apelido de polvo por ter a capacidade de desempenhar bem em campo diversas funções. Prova disso é que ele já era um jogador de confiança e peça importante para o ex-treinador Coudet. Contudo, com o técnico argentino, atuava como zagueiro. Ao retornar a sua posição de origem, sobressaiu-se no primeiro embate com o Cruzeiro, pela 24ª rodada da Série A. Fernando teve bom posicionamento e controle no meio de campo do Colorado. Tanto que recebeu elogios nos momentos em que precisou fazer cobertura e nos desarmes. Neste segundo quesito, liderou o fundamento do time com sete roubadas de bola. O seu rendimento individual e coletivo permitiu o Inter ter sua melhor atuação sob o comando de Roger Machado. Tanto que a equipe não levou gol, algo que não ocorria há 14 jogos, exatamente quando venceu o arquirrival Grêmio, no Couto Pereira, em 22 de junho.

Inter conta com volante completo O volante consegue aliar valências defensivas e qualidade técnica para ajudar na construção de jogadas. Aliás, ele desarmou o adversário e deu o passe para Bruno Tabata iniciar o lance que gerou o cruzamento para o gol de cabeça de Borré. O confronto passado com a Raposa foi a primeira vez em que Fernando voltou a ser titular depois de se recuperar de contusão muscular na coxa direita. O problema deixou-o ausente dos gramados por um mês. Além disso, um de seus principais desafios, nesta quarta, será tentar anular Matheus Pereira. O meio-campista é o destaque do Cruzeiro nesta temporada, com quatro gols e seis assistências na Série A. A tendência é a de que Roger Machado mantenha o esquema 4-2-3-1 e fará apenas uma modificação, na meta do Inter, por necessidade. Isso porque vai precisar promover a entrada de Anthoni, de 22 anos, que substituirá Rochet, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No atual cenário, o Internacional encontra-se na 11º colocação, com 28 pontos. Uma possível nova vitória sobre o Cruzeiro permitiria que a equipe subisse para a nona posição. Com a recuperação no torneio, com apenas uma derrota nos últimos seis jogos, o Colorado almeja uma vaga na próxima edição de competições sul-americanas. Especialmente a Libertadores e, para ter sucesso nessa missão, teria que garantir 34 dos 54 pontos possíveis. Ou seja, teria que emplacar um aproveitamento de 62,9%.