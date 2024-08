Fernando Diniz viraliza ao dar treino para equipe universitária

Fernando Diniz está sem clube desde junho, quando deixou o Fluminense; apesar do 'período sabático', técnico segue 'viciado' em futebol

O técnico Fernando Diniz mostrou mais uma vez que é um ‘viciado’ em futebol. Sem clube desde junho, quando deixou o comando do Fluminense, o treinador viralizou em vídeo no qual aparece realizando um treino para o time de futebol da Santa Casa. A equipe disputará um torneio entre faculdades de medicina.

Nas imagens, Diniz aparece elétrico como de hábito e dando dicas para os universitários. A presença do técnico foi um pedido do seu filho mais velho, que é aluno da instituição. Existe a expectativa que ele também esteja na Fundação Getúlio Vargas, onde o outro filho dele está estudando. A informação é do Uol.