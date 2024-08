Executivo do Vasco fala sobre possíveis reforços e confusão contra o CAP

Durante apresentação do atacante Jean David, Marcelo Sant'Ana revela informações sobre Luan Peres, Garré e sobre problemas extracampo Crédito: Jogada 10

Durante a apresentação do atacante Jean David, nesta quarta-feira (28), em São Januário, o diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant'Ana, abriu o jogo sobre contratações e outros assuntos, como a discussão extracampo contra o Athletico, por exemplo. Sant'Ana explicou a movimentação do Cruz-Maltino na janela de transferências, que se encerra já na próxima segunda-feira (2), revelando entender o lado ansioso do torcedor por reforços. Para ele, porém, é necessário responsabilidade por conta das limitações financeiras do clube. "A gente vai ter uma coletiva quando tiver fechando a janela para poder falar mais, de maneira detalhada. O torcedor sempre quer o melhor para o clube dele. Então, quando ele avalia que tem alguma deficiência, ele quer que isso seja corrigido de maneira imediata. Isso é legítimo. Esse sentimento é de quem se preocupa e quer melhor para o clube. Agora a gente que vive o dia a dia, além dessa preocupação, a gente tem outras responsabilidades, mas o Vasco tem uma situação financeira que a gente tem que ser responsável. O presidente Pedrinho nos cobra qualificar o elenco desde que respeitado a tentativa de orçamento que a gente está construindo depois dessa turbulência que a gente viveu, principalmente no primeiro semestre desse ano. Então a gente tem buscado qualificar o elenco, respeitando nossas limitações", avaliou.

Ele revelou, inclusive, que o Cruz-Maltino correu risco de sofrer punição da Fifa (transferban) tanto na primeira janela do ano, em janeiro, quanto na atual. "No primeiro semestre, o Vasco já foi muito agressivo na janela de transferências. O Vasco se comprometeu a investir posso dizer mais de 16 milhões de euros (cerca de R$ 98,65 milhões na cotação atual) na primeira janela. A gente tem que pagar algumas situações que estavam em aberto da temporada passada. O torcedor não sabe, mas o Vasco na atual janela tinha dois riscos de transferban por pagamentos que eram pendentes desde o ano passado. O Vasco teve mais risco de transferban na janela de janeiro por pagamentos que foram estabelecidos ano passado e não foram cumpridos. Então a gente tem que ter responsabilidade para pensar o Vasco de uma maneira sustentável", afirmou. Luan Peres e Benjamin Garré no Vasco? Sant'Ana respondeu sobre as especulações acerca do zagueiro Luan Peres, do Fenerbahce-TUR, e do atacante Benjamin Garré, do Krylia Sovetov-RUS.