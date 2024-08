Ex-Flamengo e São Paulo, Roger relembra ensaio nu para revista

Revelado pelo Flamengo , Roger passou a maior parte de sua carreira no São Paulo . Em 1999, aos 27 anos, o ex-goleiro, reserva de Rogério Ceni, foi convidado para posar em uma das edições do segundo semestre da revista. Anteriormente, Vampeta já havia feito o mesmo ensaio, sendo o primeiro jogador a realizar o trabalho. Mas Paulo César Carpegiani, técnico do Tricolor na época, pediu que o conteúdo fosse publicado posteriormente ao Campeonato Brasileiro, que estava em andamento.

Roger chegou a conversar com a equipe G Magazine e teve sinalização positiva da revista. Porém, a notícia sobre o ensaio acabou vazada. A partir disso, o atleta passou a ser chamado de ‘peladão’ e também começou a ser abordado pelos repórteres sobre o assunto.

“Quando eu cheguei em casa, tinha mais de dez repórteres na porta do meu prédio. Mas não entendi nada o que estava acontecendo. O Carpegiani disse na entrevista que, se esta revista fosse para a banca, eu não iria jogar mais no São Paulo. No dia seguinte, ele me chamou perguntando se eu tinha conseguido. Mas, com a polêmica gerada na entrevista, falaram que não ia ter jeito e publicaram. Só que o Carpegiani disse que tinha dado a palavra dele de que eu não jogaria e não iria voltar atrás. O São Paulo se absteve, e eu preferi pedir para o presidente para me emprestar para o Vitória”, disse Roger ao UOL, em 2021.

Polêmica de Roger virou pauta dentro dos clubes

Na época, a situação gerou grande polêmica. Técnicos fizeram manifestações públicas contrárias aos ensaios nu de jogadores. Um dos principais treinadores da época, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, chegou a proibir explicitamente os atletas do Palmeiras. Os clubes também passaram a adicionar cláusulas contratuais impedindo jogadores na ativa de realizarem o trabalho. Ensaio nu de Roger e valores recebidos De acordo com à “Folha”, Roger Noronha recebeu o equivalente a três salários do que ganhava no São Paulo à época. Nas fotos, realizadas em um hotel fazenda em Socorro, a 120 km da capital paulista, o ex-goleiro aparece durante um banho, além de registros apenas de luvas, chuteira e meião. Flamengo, São Paulo e mais: a carreira de Roger Revelado pelo Flamengo, Roger disputou 82 jogos pelo clube entre 1991 e 1996. Posteriormente, seguiu para o São Paulo. Com a concorrência de Rogério Ceni, pouco jogou. Fez 51 jogos entre 1997 e 2005. Ele defendeu ainda o Vitória, a Portuguesa, o Botafogo e o Santos. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar