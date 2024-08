Em duelo direto na luta para chegar ao G4, Coritiba vence Avaí pela Série B

Coxa faz 1 a 0 no Couto Pereira, alcança terceiro triunfo seguido e diminui distância para o G4; Leão perde invencibilidade com Enderson Moreira

O Coritiba segue sua campanha de reação de olho no acesso à elite do futebol brasileiro. Na noite desta terça-feira (28), o time paranaense derrotou por 1 a 0 o Avaí, pela 23ª rodada da Série B. Bruno Melo, a exemplo da vitória sobre o Sport, voltou a balançar a rede, desta vez frente aos torcedores no Couto Pereira.

Com o triunfo, o terceiro em sequência, o Coxa chega ao oitavo lugar, agora com 33 pontos, seis a menos do que o time que fecha o G4. A saber, o Vila Nova-GO. Já o Leão, por outro lado, vê encerrar uma invencibilidade sob o comando de Enderson Moreira. Os catarinenses, portanto, estacionam nos 34 pontos e em sétimo na tabela.

Pela 24ª rodada da Série B, o Avaí volta a jogar no sábado, quando visita o CRB, em Maceió (AL), às 18h (de Brasília). O Coritiba, por sua vez, também atuará longe dos seus domínios. Afinal, enfrenta o Guarani na próxima terça-feira (3/9), às 21h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas.