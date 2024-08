Em casa, Atlético de Madrid tropeça no Espanyol e larga mal em La Liga

Apesar de bombardear o adversário, Colchoneros ficam no 0 a 0 no Cívitas Metropolitano e empatam segunda partida em três possíveis

Jogando em casa, o Atlético de Madrid era o time que mais buscava o gol. Não à toa, criou sua primeira chance de perigo logo com seis minutos, com Samuel Lino. O brasileiro, porém, perdeu um gol feito, quase da pequena área, acertando a trave adversária.

O Atlético de Madrid tropeçou mais uma vez no Campeonato Espanhol . Nesta quarta-feira (28), jogando no Cívitas Metropolitano , em Madri, o time da casa ficou no 0 a 0 com o Espanyol , pela terceira rodada de La Liga.

O bombardeio seguiu na primeira etapa, com o time mandante realizando 13 finalizações contra o goleiro García, que fez grande atuação. O Espanyol respondeu com uma grande chance, “devolvendo” o favor de Lino: após chute cruzado da direita, Aguado se viu de frente para a meta praticamente vazia, visto que Oblak estava caído. O meia, no entanto, pegou de canela e errou o alvo, mandando por cima.

Na etapa final, o Atleti chegou ao seu gol duas vezes – ambos anulados pela arbitragem, porém. Bate-rebate na área e a bola ficou com Riquelme após falha grave de García. O espanhol mandou para as redes, mas, após revisão do VAR, o tento foi anulado, aos 10′. Seu segundo gol anulado foi aos 53′, praticamente no último lance. Mesmo com Griezmann saindo do banco, o time catalão conseguiu segurar a pressão dos mandantes, que tropeçam pela primeira vez em casa neste começo de temporada.

Próximos passos

Dessa forma, o Atlético de Madrid fica em quarto, com cinco pontos, e já vê o líder Barcelona abrindo vantagem: os blaugranas surgem com nove pontos e 100% de aproveitamento na ponta. A equipe de Diego Simeone volta a campo já no sábado (31), quando visita o Athletic, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.