Criciúma vence o Bragantino e respira no Brasileirão

O Criciúma se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado da 19ª rodada, o Tigre venceu o Bragantino por 1 a 0, no Heriberto Hulse, nesta quarta-feira. O único gol da partida foi de Marcelo Hermes ainda no primeiro tempo. O jogo contou com pouca técnica e mais vontade dentro de campo.

Com o resultado, o Criciúma sobe para 12ª posição, com 28 pontos. O Bragantino, por sua vez, se complica, segue em sequência negativa (seis jogos sem vencer) e ocupa a 15ª colocação, com 27 pontos. Agora, os times voltam campo pela 25ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Tigre enfrenta o Cuiabá, que também luta contra o Z4, às 18h30, na Arena Pantanal. Já no domingo, o Massa Bruta encara o Bahia, também no mesmo horário, no Nabi Abi Chedid.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tigre acha gol salvador

O primeiro tempo começou com os times criando poucas chances claras de gol. E, aliás, boa parte do jogo foi sem brilho, com pouca criatividade. O Criciúma, entretanto, teve leve superioridade ao Bragantino em relação a buscar mais o campo de ataque. E o Tigre conseguiu o gol aos 36 minutos. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Marcelo Hermes, que chutou firme e marcou. O Massa Bruta, por sua vez, teve uma oportunidade em cobrança de falta, porém não levou perigo ao de Gustavo.