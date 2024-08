Craque do futebol brasileiro coloca mansão à venda por R$ 26 milhões

Segundo a imobiliária responsável, a mansão possui um living com vários ambientes, home cinema, sala de jantar, cozinha Florense, escritórios e uma suíte adicional. Além disso, inclui um amplo espaço gourmet, sauna, academia, quadra de beach tênis, campo de futebol e piscina.

Gustavo Scarpa, meia do Atlético, colocou sua mansão à venda por R$ 26 milhões. Localizada em Valinhos, interior de São Paulo, a propriedade está em um condomínio de luxo.

LEIA MAIS: Hulk recebe visita dos filhos antes da decisão entre São Paulo e Atlético

Atualmente, Scarpa defende as cores do Atlético, após uma passagem pelo futebol grego. Ele foi destaque do Campeonato Brasileiro de 2022, quando jogava pelo Palmeiras.