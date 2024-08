Corinthians reconhece empréstimo com empresário, mas contesta valor da dívida

Departamento Financeiro do Timão corrigir o valor do débito que o clube tem com o amigo e empresário do presidente Augusto Melo Crédito: Jogada 10

O Corinthians confirmou o empréstimo feito com o empresário Igor Carvalho Zveibrucker, amigo e uma espécie de aliado do presidente Augusto Melo. O esclarecimento foi feito pelo departamento financeiro do clube. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contudo, a pasta corrige o valor divulgado anteriormente. Afinal, segundo o Timão, o débito com o empresário é de R$ 9 milhões e não de R$ 14 milhões.

“Durante a reunião do Conselho de Orientação (Cori) no dia 26 de agosto, um conselheiro questionou sobre o valor da dívida do Corinthians com o empresário Igor. Na ocasião, houve uma confusão e um assessor do departamento financeiro mencionou que o valor poderia ser de R$ 14 milhões, quando, na verdade, o valor correto é de R$ 9 milhões”, informou o departamento financeiro por meio de nota. A revelação da dívida havia sido feita a integrantes do Cori, em reunião realizada na noite da última segunda-feira (26). No entanto, em comunicado, a diretoria do Timão não informou como o dinheiro do empréstimo foi usado. Dinheiro pode ter sido usado para compra de Matheuzinho Augusto Melo afirmou em entrevista que recorreu ao empresário para acertar a contratação de Matheuzinho. Na ocasião, o Corinthians queria ter o lateral-direito por empréstimo, mas o Flamengo não aceitou o negócio. Assim, o Timão pagou 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador.