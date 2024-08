Contratação de Alcaraz é a mais cara da história do Flamengo. Veja a lista!

Para contar com o meia argentino, o Flamengo pagará cerca de R$ 110,8 milhões ao Southampton, da Inglaterra

O Flamengo anunciou, na manhã desta quarta-feira (28), a contratação de Carlos Alcaraz, que estava no Southampton, da Inglaterra. Para contratar o meia argentino, o clube carioca pagará 20 milhões de dólares (aproximadamente R$ 110,8 milhões) em cinco parcelas. O valor, aliás, faz com que a contratação de Charly, como é carinhosamente chamado, se torne a mais cara da história do Mais Querido.

Na lista das 10 maiores contratações do Flamengo, oito delas envolvem jogadores que estão, atualmente, no clube.