Com passagens por Flamengo e Bahia, Hernane analisa confronto na Copa do Brasil

“Eu joguei nos dois times. Eu, como baiano e torcedor do Bahia, fico feliz por ter jogado nesses dois clubes. Conquistei a Copa do Brasil pelo Flamengo, foi um jogo histórico na minha vida, na minha carreira. O Bahia hoje é um novo Bahia. Eu joguei lá entre 2016 a 2018 e hoje tem um novo Bahia. Um muito mais qualificado, que tem um quarteto muito ofensivo, muito bem entrosado e muito bem treinado”, iniciou ao “Ge”.

Bahia e Flameng o iniciam nesta quarta-feira (28) confronto que vale vaga para as semifinais da Copa do Brasil. O primeiro jogo será em Salvador. Posteriormente, no dia 12 de setembro, as equipes voltam a campo, no Maracanã. Grandes jogadores tiveram a honra de jogar por esses dois times, e um deles é Hernane Brocador. Torcedor do Tricolor de Aço e campeão pelo Rubro-Negro, ele tem a expectativa de um grande jogo.

“Eu creio que vai ser um jogo bom, um jogo disputado. Não dá para cravar um favorito nessa partida, até porque o Bahia é um equipe que é muito forte também fora de casa, é bem agressiva, joga para fazer o gol. Creio que vai ser um jogo muito bom, muito bonito de assistir e que vença o melhor”, completou.

Novo momento do Bahia

Pelo Flamengo, Hernane foi o herói da conquista da Copa do Brasil de 2013. Já com as cores do Bahia foi fundamental nos títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano. Sobre esse novo momento do time de Salvador, o atacante destacou a importância do investimento do Grupo City.

“Saber que o Bahia vem crescendo cada vez mais me deixa muito feliz. A partir do momento que o Grupo City assumiu, o Bahia cresceu bastante. A tendência é crescer cada vez mais. Isso é bom para o futebol brasileiro. Olha como o Flamengo mudou, o Palmeiras mudou, e agora o Bahia vem tendo essa mudança também. Sempre para melhor, quem ganha com tudo isso é o Brasil que está fazendo equipes fortes e disputando competições de igual para igual”, detalhou.