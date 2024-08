CADE investiga suposto cartel em direitos de publicidade no futebol nacional

As evidências foram fornecidas por acordo de leniência assinado pela Market SP´94, e cabe ao Tribunal do CADE confirmar se cumpriram obrigações

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) abriu investigação, no dia 21 de agosto, para apurar suposta existência de um cartel na comercialização de direitos de publicidade em campeonatos do futebol nacional. Entre as práticas examinadas pelo processo administrativo há um acordo entre duas empresas e três pessoas físicas para produção e comercialização de ferramenta publicitária desse mercado.

As empresas e pessoas investigadas estão sob suspeita de combinar supressão de propostas em licitações privadas para a produção e comercialização de Tapetes 3D — ferramenta publicitária. Os representados serão notificados para apresentarem suas defesas na acusação e, posteriormente, a SG opinará pela condenação ou arquivamento do caso. A decisão final, contudo, caberá ao Tribunal do Cade.

As práticas anticompetitivas que passam por investigação teriam ocorrido por mais de quatro anos – entre junho de 2018 e dezembro de 2022. Há, também, uma apuração sobre a restrição do uso de um processo de produção desse tipo de tapete 3D. As evidências foram fornecidas por acordo de leniência assinado entre a Market SP’ 94 e a autarquia, que receberá imunidade total quanto a multas se as obrigações do acordo estiverem cumpridas.