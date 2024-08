Cacá atinge meta que obriga Corinthians a comprá-lo

O zagueiro Cacá deve permanecer no Parque São Jorge por um longo tempo. O defensor atingiu uma meta prevista em contrato que obriga o Corinthians a comprá-lo junto ao Tokushima Vortis, do Japão. Assim, o Timão terá que desembolsar R$ 11 milhões para ficar com o atleta em definitivo.

Cacá chegou ao Corinthians em março, por empréstimo, até o fim do ano. Na ocasião, ficou definido que, se o jogador atingisse 2200 minutos em campo, o clube teria que adquiri-lo. A marca foi ultrapassada neste mês com tranquilidade. O defensor vem atuando bastante nesta temporada, com 30 jogos com a camisa alvinegra e cinco gols marcados.