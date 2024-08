Burnley cede e deve negociar Vitinho com o Botafogo

No radar do Botafogo, Vitinho ficou um pouco mais próximo do clube carioca nesta quarta-feira (28). De acordo com o site “Uol”, o Burnley já não faz jogo duro e admite a possibilidade de negociar o lateral-direito com o Botafogo. Os ingleses da Championship (Segunda Divisão do país), mudaram de ideia por conta do desejo do defensor. Ele quer vestir a camisa preta e branca nesta temporada.

Scott Parker, técnico do Burnley, pediu ao clube para mantê-lo no elenco. Porém, como está com a cabeça em outro destino, deve, inclusive, ficar fora da partida contra o Wolverhampton, pela Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (28).