Augusto Melo se manifesta sobre pedido de impeachment: ‘Medida frágil’

Até o momento, o presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, não decidiu se dá andamento ou não ao processo de destituição. Ele deve se posicionar até o fim da semana. O coletivo, chamado Movimento Reconstrução SCCP, reúne figuras de diversas chapas do Conselho Deliberativo. O grupo começou há alguns meses, desde que se tornou público o escândalo envolvendo “laranja” na intermediação com a Vai de Bet.

Augusto Melo disse que soube do processo de impeachment através da imprensa. Além disso, classificou o movimento como uma clara tentativa de desestabilizar o ambiente no Parque São Jorge. O mandatário cutucou os conselheiros dizendo que não aceitaram o resultado nas urnas.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se manifestou na noite desta terça-feira (27), sobre o pedido de impeachment contra ele, protocolado no início desta semana. Um grupo de 90 conselheiros independentes assinou o requerimento a fim de iniciar o processo de para a saída do atual mandatário.

No documento, o grupo destaca a linha do tempo do desgaste político na atual diretoria, além das denúncias sobre a presença de “laranja” na intermediação do patrocínio multimilionário entre o Timão e a casa de apostas.

Segundo o rito estatutário, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., tem cinco dias para encaminhar o requerimento para a Comissão de Ética. Assim, daria andamento ao processo.

Augusto Melo teria a oportunidade de se defender das acusações e só poderia ser destituído do cargo após votação em sessão extraordinária do plenário do Conselho Deliberativo. Mesmo que o Conselho aprove o impeachment, a saída do presidente precisa ser referendada pelos sócios do clube.