Atlético-MG marca no fim e derrota o São Paulo no MorumBIS

Galo suportou a pressão ao longo do jogo e conseguiu marcar o gol da vitória com Battaglia Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (28), o Atlético-MG derrotou o São Paulo por 1 a 0, no MorumBIS, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O gol saiu nos acréscimos da etapa final com Battaglia. Com o placar, o time mineiro joga pelo empate na segunda partida. Enquanto isso, cabe ao Tricolor vencer por dois gols ou mais para avançar. Se devolver o placar com vantagem mínima, a classificação será definida nos pênaltis. Quando é a volta? O segundo jogo entre São Paulo e Atlético-MG será no dia 12 de setembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Primeiro tempo do São Paulo Como era aguardado, o SãoPaulo iniciou o jogo no campo de ataque e, em meio ao congestionamento que o Galo montou no meio-campo, o jeito foi quebrar a marcação com troca de passes rápidas. Em uma delas, Wellington Rato tabelou com Bobadilla e finalizou com perigo. Everson, bem colocado, salvou.

Calleri, sempre ele, também se esforçava na briga contra os zagueiros e a sua movimentação era fundamental para abrir espaços. Pelo lado direito, ele caía e dava condições para os companheiros. Porém, o time não acertava os passes finais para arriscar os chutes. Enquanto isso, o Atlético-MG, que apostou no contra-ataque, levou perigo apenas com Scarpa. No toque de Hulk, o meia avançou com a bola e arriscou da entrada da área para a defesa de Rafael. Segundo tempo com gol nos acréscimos Na etapa final o São Paulo até iniciou em cima do Atlético-MG. Porém nada de trabalho ao goleiro Everson. Sem conseguir infiltrar, o time da casa não arriscava na finalização. Por outro lado, o Galo administrava o placar e ficava ainda mais retraído no seu campo. O primeiro lance de perigo veio perto dos 40 minutos. Calleri aproveitou a falha de Alonso, saiu na cara do Everson e soltou o pé. O goleiro salvou com o peito. Nos minutos finais, o São Paulo teve a bola do jogo com Lucas Moura. O camisa 7 recebeu sozinho na pequena área e cabeceou para fora. O castigo veio na sequência. Scarpa cobrou falta e Battaglia testou firme para abrir o placar e dar a vitória ao Atlético-MG.