Alguém do Flamengo? Jogadores do Uruguai são punidos e estão fora de jogos das Eliminatórias

O Uruguai terá desfalques importantes para as próximas partidas das Eliminatórias para Copa do Mundo. Afinal, a Conmebol anunciou, nesta quarta-feira (28), que jogadores da Celeste foram punidos pela confusão com torcedores colombianos na semifinal da Copa América deste ano, em julho, nos Estados Unidos.

Em novembro, a Celeste enfrenta Colômbia (em casa) já com a volta de Bentancur. Darwin Núñez volta a ser opção para Marcelo Bielsa somente contra o Brasil, fora de casa. Nenhum dos quatro jogadores do Flamengo que estavam na seleção durante a Copa América é baixa para o treinador por suspensão.

A briga na semifinal da Copa América

A confusão começou quando torcedores da Colômbia começaram a brigar com os uruguaios no setor onde estavam os familiares dos atletas da Celeste. Assim, os jogadores foram para a arquibancada e participaram da briga. Núñez, por sua vez, foi atingido com um soco no rosto. Na ocasião, ele chegou a pegar uma cadeira para arremessar contra os cafeteiros, porém foi impedido.

No jogo, o Uruguai perdeu para a Colômbia por 1 a 0 e ficou fora da final contra a Argentina, que se sagrou campeã. Na decisão pelo terceiro lugar, a Celeste bateu o Canadá nos pênaltis.