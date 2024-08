Abel Ferreira perde recurso e terá que pagar R$ 10 mil a jornalista

Após se envolver em mais uma polêmica com jornalistas, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, sofreu uma derrota fora dos gramados. Isso porque a Justiça de São Paulo rejeitou o recurso do português no processo movido contra Mauro Cezar Pereira.

Ferreira moveu duas ações, uma cível e outra criminal. Em novembro de 2023, ele perdeu na esfera cível e não recorreu. No entanto, recorreu na esfera criminal e também perdeu. Nesta terça-feira, a derrota foi confirmada em segunda instância.

Como resultado, Abel terá que pagar R$ 10 mil a Mauro Cezar em honorários advocatícios. Essa decisão foi confirmada na última terça-feira.