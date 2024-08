‘Bem-vindo ao Mengão’! Torcedores do Flamengo invadem rede social do tenista Carlos Alcaraz

O próprio Rubro-Negro entrou na brincadeira com os nomes dos atletas e fez um comparativo entre craques da quadra e do campo no anúncio do meia

O Flamengo como clube poliesportivo poderia considerar o tênis entre novas modalidades que planeja investir. Se assim o fizesse, teria, inclusive, o primeiro reforço aprovado pela torcida: Carlos Alcaraz. Isso porque o tenista, homônimo ao reforço do futebol rubro-negro, teve sua rede social invadida por torcedores para desejar ”boas-vindas ao Mengão”.

O espanhol Carlos Alcaraz deve ter se surpreendido com o engajamento das suas redes sociais nos últimos dias, principalmente após o anúncio do meia argentino nesta manhã (28). Rubro-negros entraram na brincadeira e deixaram uma série de comentários como “Bem-vindo ao Mengão” e “Craque, vai ser feliz no Flamengo”. Alguns, inclusive, encheram o perfil com bandeiras do clube carioca.

O tenista e o jogador de futebol só carregam o mesmo nome, mas têm apelidos distintos. O espanhol se denomina ‘Carlitos’ em suas redes sociais, com mais de seis milhões de seguidores. O reforço do Flamengo, por outro lado, se reconhece como Charly – usado pelo próprio Rubro-Negro no anúncio oficial. O argentino não tem o mesmo alcance do xará e soma cerca de 250 mil pessoas no Instagram.