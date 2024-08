Young Boys avança à fase de Liga da Champions após eliminar o Galatasaray

Triunfo dos suíços foi fora de casa e com gol no finzinho. As quatro últimas vagas à fase principal sairão nesta 4ª. Entenda o regulamento Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (27/8), o Young Boys garantiu a sua classificação para a fase principal da Champions League 2024/25. A vaga veio com a vitória sobre o Galatasaray, fora de casa, no Rams Park, em Istambul, na Turquia, por 1 a 0. No jogo de ida o time suíço venceu por 3 a 2. O gol do triunfo foi de Virginius, aos 42 da etapa final. Resultado justo, pois os visitantes fizeram bom jogo. Tiveram menor posse (35%) mas finalizaram mais (16 a 15) e com muito mais perigo. Além do Young Boys, também se classificaram nesta quarta-feira o Sparta de Praga e o Red Bull Salzburg. Assim, estão conhecidos 32 times da fase de liga. Restam apenas mais quatro vagas. Elas serão definidas nesta quinta feira com os seguintes jogos: Qarabag x Dinamo Zagreb (Dinamo 3 a 0 na ida), Estrela Vermelha x Bodo/Glimt (Bodo 2 a 1 na ida), Slovan x Midtjylland (1 a 1 na ida) e Slavia x Lille (na ida, Lille 2 a 0). Importante: o sorteio para os jogos da fase de Liga ocorrerá nesta quinta-feira (29). Entenda mais sobre este sorteio e a nova rega da Champions (que não tem mais fase de grupos, e, sim, fase de liga), mais abaixo. Como o Young Boys eliminou o Galatasaray O jogo na Turquia começou com um minuto de silêncio pela morte de Sven Goram-Ericksson, técnico sueco de grande sucesso no futebol europeu, morto aos 76 anos no domingo, de câncer. Assim que o jogo iniciou, logo se percebeu que tanto a torcida quanto os jogadores do Galatasaray estavam muito nervosos. O gigante turco pressionava, mas oferecia espaços para os contra-ataques do time suíço, como um chute de Colley que o goleiro Muslera fez boa defesas, aos 18 minutos. E o Young Boys ainda teve um gol anulado.

No segundo tempo, o Galatasaray ficou em cima. Teve um gol bem anulado, pois Ayhan estava impedido. Mas o Youg Boys seguiu perigoso. Um exemplo: num chuveirinho, Zoukrou cabeceou na trave. Nos minutos finais, mesmo atabalhoadamente, o time turco foi para dima. Mas o goleiro Keller estava atento e fez boas defesas quando acionados. Na reta final, o jogo ficou tenso: empurra-empurra, torcida jogando copinhos plásticos em campo. E, aos 42, o visitante matou o jogo. O Galatasaray estava em cima tentando o gol que levaria à prorrogação. Icardi quase marcou, mas a defesa suíça rechaçou e o contra-ataque terminou com um chute do francês Virginius na rede. Na comemoração, o goleiro do Galatasaray Muslera agrediu o autor do gol e foi expulso. Sparta classificado Em Praga, o Sparta eliminou o Malmo, campeão sueco, após repetir, em casa, o mesmo 2 a 0 da ida. No primeiro tempo, uma curiosidade, cada time perdeu um pênalti. Primeiramente foi o Sparta, aos 19. Birmancevic chutou por cima. Já aos 27 foi a vez dos visitantes perderem. Christiansen chutou para defesa de Vindahl. No segundo tempo, a bola entrou. Aos 35, Haraslin, de pênalti, tirou o zero do placar. Três minutos depois, Rrahmani ampliou. Festa para o Sparta.

Veja aqui como o Salzburg se classificou Entenda como é a nova Champions Modelo suíço? A partir de agora, sai a fase de grupos e entra a fase de liga, em pontos corridos. Mas não será todos contra todos, pois isso daria 35 jogos para cada time. Assim, se usa o que é chamado modelo suíço. Trata-se de variação do que se vê nos jogos do xadrez profissional. Dessa forma, há uma otimização para que os 36 times não precisem enfrentar todos contra todos, mais oito partidas. Vamos dar como exemplo um caso considerando o Real Madrid, campeão da temporada passada e no Pote 1. Enfrentará dois times do Pote 1, dois times do Pote 2, dois times do Pote 3 e dois times do Pote 4. Total: 8 jogos. Isso acontecerá com todos os times. Ou seja: cada um enfrenta dois times de seus próprios potes e dois times de cada um dos outros três potes. A posição dos times em cada pote e os jogos é que conheceremos no sorteio desta quinta-feira, às 12h (de Brasília).

O motivo da mudança: a Uefa espera, assim, equilibrar as partidas. Além disso, veremos superclássicos desde a primeira rodada. Mas este novo formato minimiza o risco de uma zebra. Até a temporada passada, times de menor força, dando a sorte de cair num grupo fácil, tinham maior chance avançar às oitavas. Agora, dificultará muito. Esta, aliás, foi uma estratégia da Uefa para implodir uma possível criação de uma Liga entre os grandes clubes da Europa, insatisfeitos com jogos contra rivais fracos. Repescagem para as oitavas Como explicado, os oito primeiros da fase de liga estão garantidos nas oitavas e 16 times brigam pelas outras oito vagas em um playoff, o que é outra novidade. Este playoff terá um sorteio dirigido. A ideia é que o time mais bem colocado (o 9º) pegue o pior (24º), Mas a Uefa adotou a seguinte estratégia: os times em 9º e 10º saberão se enfrentam o rival em 23º ou o 24º nas bolinhas. E assim por diante: 11º e o 12º pegarão 20º ou 21º, e por aí vai. Dessa forma, quem vencer este mata-mata vança às oitavas contra o Top8. Oitavas até a semifinal Aqui quase nada muda: mata-matas. Porém, há um chaveamento de forma que o primeiro colocado da fase de Liga só enfrente o segundo em uma eventual final. Assim, os times de um lado serão: 1º 4º 5º e 8º. Do outro outro: 2º, 3º, 6ºe 7º. Os mais bem colocados jogarão em casa a partida de volta.