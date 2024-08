Wendel Silva é apresentado no Santos: ‘Clube gigante do futebol mundial’

Atacante, que já fez sua estreia no duelo contra o Amazonas, chega ao Peixe emprestado pelo Porto, de Portugal

O Santos apresentou nesta terça-feira (27) o atacante Wendel Silva. O jogador, que inclusive já fez sua estreia com a camisa do Peixe, no empate contra o Amazonas, foi anunciado pelo ídolo Clodoaldo e vestirá a camisa de número 19. E já na primeira pergunta, precisou responder sobre a responsabilidade de defender a camisa que já teve Pelé e Neymar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Um desafio, clube gigante do futebol mundial. Acredito que também foi muito da minha vontade vir para cá. Santos de Neymar e Pelé. Fiquei muito feliz quando soube da proposta e decidi vir para cá”, disse Wendel Silva.