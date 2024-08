Vasco anuncia a contratação de Jean David

Atacante chileno, também conhecido com Jean Meneses, foi comprado pelo Toluca, do México

O atleta, aliás, já estava no Rio desde a semana passada e aguarda ser regularizado para poder estrear. Inclusive, há a expectativa de que Jean David esteja apto para encarar o Athletico-PR nesta quinta-feira (29), pela Copa do Brasil.

O Vasco anunciou a contratação nesta terça-feira (27) a contratação de Jean David, também conhecido como Jean Meneses. O atacante chileno está com 31 anos e chega ao Cruz-Maltino, comprado pelo Toluca, tradicional time do México.

O atacante chileno, além de atuar pelo lado esquerdo, também já jogou pela direita. No Vasco, além de David, o técnico Rafael Paiva ainda conta com Adson, Rossi, Erick Marcus e Emerson Rodriguez como opções para as pontas.

Entretanto, Jean Meneses é um atacante que depende muito do restante do time e tem pouca qualidade individual. Se a equipe pecar na transição, é capaz de não conseguir mostrar seu futebol, apesar disso se destaca pelo empenho nas partidas e grande rotação.

Revelado pelo chileno San Luis, Meneses atuou por também po Universidad Concepción e Léon-MEX antes de chegar ao Toluca. Tem 23 jogos pela seleção do Chile, que defendeu na Copa América de 2021, no Brasil.