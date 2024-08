Trio de filhos de Zagallo pede anulação de inventário por movimentação bancária incomum

Irmãos alegam que filho caçula do ex-jogador e técnico, herdeiro de 62,5% dos bens, foi autor de transações anormais de, ao todo, R$ 5 milhões Crédito: Jogada 10

A briga judicial entre os filhos de Zagallo ganhou novo episódio. O trio de irmãos acusa o herdeiro mais novo, Mário César, de ser autor de transações incomuns de R$ 5 milhões na conta bancária do pai. Com isso, os três pedem a anulação do inventário do ex-jogador. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Algumas semanas atrás, o trio de filhos mais velhos entrou com uma petição na Justiça para pedir a abertura de contas do também antigo treinador. Justamente para averiguar as movimentações bancárias, sobretudo, com a alegação de repasse de milhões de reais do pai para o herdeiro caçula.

No pedido, os três filhos comunicam que, com a abertura do inventário, “vieram à tona transações financeiras volumosas e atípicas”. Inclusive, destacam que, em 2016, ocorreram duas transações em que Mário César recebeu R$ 5,05 milhões. Porém, sem o conhecimento de todos os familiares. “A forma incomum de registro dessas transações, por meio da lavratura de escritura pública em vez de simples declarações de imposto de renda, levanta questões sobre as reais intenções por trás dessas escolhas, sugerindo que Mario Cesar pode ter agido de maneira a garantir o controle total sobre os ativos, em uma tentativa de se blindar de contestações futuras”, declaram o trio de irmãos à Justiça. Além disso, os três filhos mais velhos, Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina, também solicitaram, no começo de julho, a anulação do inventário. O pedido foi feito pelo irmão caçula Mario Cesar e entregue à Justiça do Rio de Janeiro. O prosseguimento da distribuição de bens ocorre em segredo judicial.