Sob suspeita de milícia digital, vínculo entre gestão Augusto Melo e influencers é alvo de investigação da Polícia

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a relação da gestão Augusto Melo, no Corinthians, com uma eventual ação criminosa orquestrada por meio de milícia digital. O departamentos de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) estão apurando o vínculo entre o mandatário e influencers suspeitos de agir com intuito de promover e proteger a diretoria alvinegra nas redes sociais. A ação iniciou-se após uma série de relatos de ameaças contra conselheiros do clube.

Os departamentos estão agindo com apoio do Gaeco (Crime Organizado) e, neste primeiro momento, o trabalho envolve identificar usuários para averiguar se existe ação coletiva. As autoridades iniciaram a investigação após conselheiros do Corinthians e jornalistas acionarem a polícia para relatar série de ameaças nas redes sociais. As movimentações ocorrem sempre em publicações contrárias à diretoria ou que possam sugerir esse tipo de interpretação.

O presidente do Conselho Deliberativo do Alvinegro, Romeu Tuma Júnior, esteve entre os acusadores. “Há muito tempo nós estamos recebendo várias ameaças. Eu, pessoalmente, a minha família, e chegamos ao cúmulo de ameaçarem jogar uma bomba no Conselho. Fiz um boletim de ocorrência e pedi para abrir um inquérito, está tramitando. Vai morrer gente daqui a pouco. Já comuniquei essa situação na delegacia, falei com o delegado César Saad”, contou.