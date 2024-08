Segurança do Vasco se envolve em briga com jogadores do Athletico-PR

Chefe da segurança do time carioca, Betinho tentou trocar socos com atletas do time visitante após vitória do Cruz-Maltino, em São Januário

Pouco depois do apito final da vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, uma confusão tomou conta do gramado. Um segurança do Vasco, identificado como Beto, chegou a trocar socos com jogadores do Furacão.

O desentendimento começou assim que o árbitro apitou o fim do jogo, que já estava quente em campo nos minutos finais depois do gol de Vegetti, o segundo do Vasco, aos 40 minutos do segundo tempo. Reservas do Athletico-PR trocaram empurrões e socos com esse segurança do Vasco. Logo, outros jogadores e funcionários dos dois times trocaram empurrões.