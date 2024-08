Segurança agride torcedor em jogo da Série B do Brasileirão; veja vídeo

Confusão ocorreu próximo ao blindex, área que separa as arquibancadas do gramado, após o apito final do jogo da 23ª rodada do Brasileirão

O empate sem gols entre Paysandu e Mirassol, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, terminou em confusão nas arquibancadas do Estádio da Curuzu. Um vídeo viralizado nas redes sociais mostra o momento em que um homem agride um torcedor do clube bicolor com um tapa no rosto, enquanto pessoas ao redor se revoltam imediatamente com a situação.

O homem que deu o tapa no rosto do torcedor estava vestido com roupas de uma empresa terceirizada, que presta serviço de segurança ao Paysandu, no momento da agressão. O episódio causou ainda mais confusão na área próxima ao blindex do estádio – espaço que separa a arquibancada do gramado.

“Tu é segurança. Bateram no torcedor e ninguém vai levar eles, mas quando é torcedor eles levam para fazer boletim. O rapaz de boné espancou o torcedor. Não esconde seu rosto, tira o boné”, acusou o rapaz da filmagem.