São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor Paulista encara o Galo nesta quarta-feira, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

São Paulo e Atlético-MG duelam nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor chega nesta fase após eliminar o Goiás , enquanto o Galo despachou o CRB . A partida de volta acontece no dia 12 de setembro, às 21h45, na Arena MRV.

Como chega o São Paulo

O São Paulo terá um desfalque no jogo contra o Atlético-MG. Afinal, o zagueiro Alan Franco foi expulso contra o Goiás, nas oitavas de final, e não joga. Ferraresi é favorito a ficar com a vaga, mas Sabino, de boas apresentações recentes, também tem chance. Ruan Tressoldi, que chegou recentemente, ainda não tem data para estrear. De resto, a equipe deve ser a mesma que vem atuando nas últimas partidas, com Wellington Rato substituindo Ferreira, lesionado. Por fim, Pablo Maia e Alisson seguem no departamento médico.

Até aqui, o São Paulo só teve um embate na Copa do Brasil. Pela terceira fase da competição, o Tricolor encarou o Goiás. No Morumbis, vitória por 2 a 0, enquanto no estádio da Serrinha, pela partida de volta, empate sem gol e classificação do Soberano.

Como chega o Atlético-MG

Pelo lado do Galo, uma grande notícia para o técnico Gabriel Milito. Afinal, o atacante Hulk, que se recuperava de uma lesão na panturrilha direita, foi liberado pelo departamento médico e viaja junto com a delegação para São Paulo. Além disso, Saravia e Alonso treinaram normalmente com a equipe e serão relacionados. Assim, a tendência é que o treinador tenha força máxima para o duelo no Morumbis. Contudo, Fausto vera e Deyverson são desfalques para este jogo já que jogaram a Copa do Brasil por Corinthians e Cuiabá, respectivamente.