Santos tem reunião com elenco e Carille para estancar crise

Uma nova crise está batendo na porta da Vila Belmiro. Sem vencer há três jogos na Série B, o Santos viu a pressão aumentar , os torcedores protestarem e seu treinador, Fábio Carille, balançar no cargo. Contudo, para blindar o plantel, a diretoria do Peixe realizou uma reunião com os jogadores e comissão técnica, para alinhar alguns pontos e estancar as pancadas sofridas recentemente.

No entendimento de todos que estão no Santos, o trabalho está sendo bem feito, mas com circunstâncias que fogem do controle do treinador. Por exemplo, contra o Amazonas, no último sábado (24), o Peixe construiu boas chances de gol, mas não conseguiu balançar as redes, algo que foge do controle de Fábio Carille.