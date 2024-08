Roger vive dilema para escalar meio de campo do Inter com volta de Alan Patrick

Com o desfalque do camisa 10, Colorado contratou Bruno Tabata para ser seu substituto e ainda tem Gabriel Carvalho como destaque na era Roger Crédito: Marcelo Caitano

O técnico do Inter, Roger Machado, vive um desafio para escalar o meio campo ideal com o retorno de Alan Patrick. Isso porque Bruno Tabata e Gabriel Carvalho vivem bom momento na equipe. O comandante indicou que pelo menos um terá que ser reserva. Assim como que os dois a serem titulares vão ser selecionados a depender das características de cada oponente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Dos três vou ter que escolher dois. Aí vou lidar com a estratégia de cada adversário e momento”, detalhou o treinador.

Alan Patrick retornou, recentemente, aos gramados depois de se recuperar de uma contusão no joelho esquerdo. Assim, ele entrou aos 15 minutos do segundo tempo, na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo (25). Exatamente na vaga de Gabriel Carvalho. Com o camisa 10 em campo, Bruno Tabata passou a atuar aberto pelo lado direito, posição na qual cruzou para Borré marcar o gol da partida. No momento, Roger identificou o esquema 4-2-3-1 como o ideal e admite que há extremo potencial. No setor criativo, o time foi escalado com dois volantes, Fernando e Thiago Maia. Além de um meio-campista aberto pela direita, sendo o Gabriel Carvalho, outro pela esquerda, Wesley, e um centralizado, Bruno Tabata. O colombiano Rafael Borré foi o único jogador de ataque. Meio-campistas em boa fase no Inter Trata-se de um dilema especialmente pela boa fase de Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. O segundo, um atleta de 19 anos, é uma das peças de destaque na era Roger Machado. Além disso, o primeiro rapidamente adaptou-se no Colorado e demonstra ser decisivo. Afinal, em somente três partidas desde que chegou, já conta com um gol e uma assistência. Vale ressaltar que ele foi contratado exatamente para ser o substituto de Alan Patrick no período em que esteve machucado.

Mesmo que não tenha mantido o protagonismo com gols e assistências da temporada passada, Alan Patrick permanece como o principal jogador ofensivo em 2024. Tanto que praticamente todos os lances de perigo do Inter passam por seus pés. Assim como capitão do time, uma das referências técnicas, além do que o comandante classificou-o como “diferenciado”. Claramente há uma disputa pela posição. Em contrapartida, Hyoran não está na mesma sintonia, perdeu espaço no elenco e pode deixar o Internacional. “O Alan e o Gabriel podem jogar juntos. Vejo o Gabriel como dublê de meia-ponta e meia-articulador. Essa posição que está atuando agora, revezando com Tabata, está fluindo bem. O Alan é diferenciado. A partir de agora, começo a ter opções e preciso fazer escolhas”, esclareceu Roger.

“Que bom que temos mais opções para este momento. (Alan e Gabriel) Podem aparecer juntos ou alternadamente. Gabriel e Tabata, Tabata e Alan ou Alan e Gabriel. Dos três vou ter que escolher dois. Aí vou lidar com a estratégia de cada adversário e momento”, complementou. Roger deve manter equipe titular que venceu o Cruzeiro A maior probabilidade para o próximo compromisso do Inter, o duelo novamente com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (28), no Mineirão, é que o comandante repita o time. Até porque Alan Patrick voltou aos gramados há pouco tempo. Como ainda está em recuperação física, deve iniciar como opção no banco de reservas. Aliás, o camisa 10 do Internacional rasgou elogios ao futebol e talento de Gabriel Carvalho.