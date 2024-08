Renovação de Willian Gomes tem multa rescisória de R$ 735 milhões

Para efeito de comparação, no ano passado, a receita do clube foi de R$ 669 milhões. A multa rescisória de Willian Gomes supera o que o São Paulo arrecadou durante todo 2023. O jogador é uma das grandes apostas do clube para os próximos anos, e a expectativa é que ele apareça mais vezes nos jogos e seja uma opção mais comum para Luis Zubeldía.

Willian Gomes é a bola da vez no São Paulo. O atacante, que renovou seu contrato até o final de 2028, tem agora a maior multa rescisória do elenco. O documento, assinado nesta segunda-feira (26), prevê multa rescisória de 120 milhões de euros, algo próximo a R$ 735 milhões.

A multa não espelha o valor de mercado do jogador, mas valores tão altos servem de escudo contra o assédio de equipes estrangeiras e também ajudam o São Paulo em uma possível negociação futura pela transferência do jogador.

Willian Gomes começa a ganhar espaço no São Paulo

Contra o Vitória, neste domingo (25), no MorumBis, ele fez seu sexto jogo no profissional, mas o primeiro como titular. Aliás, ele marcou um dos gols do triunfo do São Paulo por 2 a 1 e se emocionou bastante com o feito. No decorrer da partida, o garoto protagonizou outras jogadas importantes de velocidade e infiltração pelos lados do campo, agradando ao técnico Luis Zubeldía.

Willian Gomes está no elenco profissional desde o ano passado. No começo desta temporada, ele disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o sub-20, mas depois retornou para o plantel principal. É possível que o garoto tenha mais oportunidades nos jogos do Brasileiro, já que o técnico Luis Zubeldía tem poupado titulares para partidas das copas Libertadores e do Brasil.