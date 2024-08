RB Salzburg empata com Dínamo de Kiev e avança na Champions

Em casa, austríacos contam com boa vantagem no jogo de ida para despachar os ucranianos, que vão jogar a Liga Europa

O RB Salzburg está na próxima fase da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (27), a equipe austríaca empatou em 1 a 1 com o Dínamo de Kiev e, agora, espera o sorteio dos confrontos, que será realizado na próxima quinta (29). Daghim marcou para o time da casa, enquanto Vanat deixou tudo igual para os ucranianos.

Em casa, o RB Salzburg contou com grande vantagem adquirida na partida de ida, quando venceu por 2 a 0. Assim, pôde entrar em seus domínios com mais tranquilidade para alcançar a próxima fase da Champions (pela sexta vez consecutiva), que terá um novo formato, sem grupos, com as equipes disputando oito jogos, em vez de seis como era o tradicional modelo. Já o Dínamo foi eliminado e vai disputar a Europa League.

Em campo, o Dínamo de Kiev partiu com tudo em busca de um gol, uma vez que perdia no agregado. No início, bem que o volume de jogo dos ucranianos era bom, com forte marcação no campo adverário. A equipe ucraniana perdeu duas boas chances antes dos dez minutos. Em seguida, veio o castigo. Em boa jogada, Daghim recebeu pela direita, cortou para o meio e mandou no cantinho do goleiro para abrir o placar para o Salzburg.