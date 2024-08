Palmeiras ficou perto de contratar Vitor Roque, mas negociação melou

Vitor Roque é o novo jogador do Real Betis. Contudo, ele ficou próximo de defender outra equipe nas cores verde e branca. De acordo com a ‘Espn’, o atacante chegou a ficar perto de ser atleta do Palmeiras. Contudo, seu desejo de permanecer na Europa pesou na hora de tomar sua decisão.

Sem espaço no Barcelona, Vitor Roque já procurava um novo clube na temporada. O Verdão, por sua vez, seguia com o interesse de trazer mais um centroavante para seu elenco. Após ver as conversas com Gabigol esfriarem, o ”Tigrinho” virou uma opção no Palmeiras, que chegou a abrir conversas com o clube catalão.