Palmeiras encaminha a contratação de joia do Fluminense

O Palmeiras está muito próximo de bater o martelo e anunciar tação do meia Agner, do Fluminense. O jogador vai integrar o time sub20 do Verdão e assinar contrato de empréstimo por uma temporada com opção de compra.

De acordo com o Nosso Palestra, o desejo pela contratação é a possibilidade de trabalhar e desenvolver o jogador para no futuro disputar posição no elenco principal.

Apesar de ser considerado uma joia da base carioca, Agner chegou a figurar o grupo comandado por Fernando Diniz e até acabou relacionado em jogos do Brasileirão 2023.