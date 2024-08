Paiva vê Vasco vivo em briga por Libertadores; veja contas

Time de Rafael Paiva está em oitavo lugar no Brasileirão, com 31 pontos; jogos em casa podem ser decisivos por vaga

Com o resultado em São Januário, o time de Rafael Paiva chegou ao oitavo lugar, com 31 pontos. No momento, o Bahia é quem fecha o G6, com 39. O time nordestino, porém, tem uma partida a mais. Entre eles, encontra-se o Cruzeiro, com 37, mas também com 23 partidas. Vale destacar que o Vasco ainda encara as duas equipes neste segundo turno, assim como Bahia e Cruzeiro ainda jogarão no returno, com mando dos mineiros.

Após o triunfo do Vasco por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, o treinador Rafael Paiva mostrou certa empolgação e afirmou que vê o Cruz-Maltino muito vivo na briga por uma vaga na Libertadores. Vale lembrar que a equipe carioca somou oito pontos nas cinco rodadas que disputou até aqui no returno do Brasileirão.

Comparação com anos anteriores

Até o final do Brasileirão, o Vasco terá sete jogos como mandante: Palmeiras, Juventude, Bahia, Inter, Atlético-GO e Atlético-MG, além do Cuiabá, adiado do primeiro turno. Além disso, a equipe de Rafael Paiva fará ainda outras duas partidas no Rio, mas como visitante, nos clássicos contra Botafogo e Flamengo.

Caso vença todos os nove, o Cruz-Maltino chegará aos 58 pontos, o que pode ser suficiente para confirmar a classificação para a Libertadores. No ano passado, o Bragantino terminou em sexto lugar, com 62 pontos. Em 2022, por sua vez, o Athletico-PR foi quem fechou o G6, com 58 pontos. Já no Brasileirão de três anos atrás, o Bragantino ficou em sexto, com 56 pontos.

Segunda via

Além do Brasileirão, o Vasco também pode se classificar para a Libertadores de 2025 através da Copa do Brasil. Para isso, “basta” ser campeão. O time de Rafael Paiva encara novamente o Athletico-PR nas quartas de final do mata-mata nacional. O jogo de ida será realizado nesta quinta-feira (29), às 20h, em São Januário. A volta acontecerá apenas no dia 11/09.