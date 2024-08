Paiva elogia postura do Vasco ao segurar vitória contra o Athletico, pelo Brasileirão

Comandante enaltece virada do Gigante da Colina em São Januário e afirma ser necessário olhar para frente ao invés do Z4

“A gente tem conversado muito sobre esse assunto. Se olharmos para trás, foram mais jogos em que sofremos gol no final. Internamente, estamos tentando buscar o motivo. Acho que em alguns momentos é mérito do adversário, e em outros, recuamos demais. Conversamos muito sobre isso. Hoje, nossa postura foi completamente diferente, tentamos manter a pressão e ficar mais adiante. A torcida também vibrava o tempo todo. Precisamos manter essa regularidade. Nos próximos jogos, temos que mostrar essa regularidade para parar de perder pontos importantes. Estamos no G-8 e poderíamos estar mais próximos de uma Libertadores e mais distantes do Z-4. Estamos buscando essa evolução”, resumiu Rafael Paiva.

Todavia, as equipes voltam a campo na quinta-feira (29), e o duelo valerá pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será novamente no Estádio de São Januário.