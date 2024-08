Nottingham Forest x Newcastle: onde assistir, escalações, arbitragem

Quarta-feira (28/8) de jogão, Nottingham Forest x Newcastle. Este duelo fecha a 2ª fase da Copa da Liga Inglesa e será às 16h30 (de Brasília) no City Ground. E com uma atração a mais no time visitante. Afinal, marcará o retorno, no Newcastle, de Sandro Tonali. O italiano cumpriu suspensão de dez meses por envolvimento com apostas ilegais, foi relacionado e estará no banco de reservas.

Onde assistir

O canal Disney+ transmite a partir das 16h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como está o Nottingham

O técnico Nuno Espírito Santo tem time quase completo, exceto Danilo, que deve perder quase toda a temporada por causa da fratura na estreia do Inglês. Assim, ele já sabe que conta com a volta de Yates ao meio de campo. Boly, outro que não jogou na vitória sobre o Southampton, também tem chance de começar como titular assim como Awoniyi. Tudo para o time conseguir um bom resultado, eliminando um rival poderoso.