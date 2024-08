Mundial de Clubes: Fifa divulga vídeo e destaca ‘nova era’ no futebol

Com início previsto para junho de 2025 nos Estados Unidos, o torneio contará com Palmeiras, Flamengo e Fluminense

A Fifa lançou um vídeo de divulgação para o novo Mundial de Clubes, que será disputado em junho de 2025 com a participação de 32 times. No clipe, a entidade destaca que “uma nova era” no futebol de clubes começará com essa competição, cuja primeira edição será nos Estados Unidos. Dentre os times brasileiros, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão classificados.

Além disso, a Fifa afirmou que o novo formato “vai redefinir como, quando e onde o verdadeiro campeão mundial será coroado”. Até agora, 30 dos 32 participantes são conhecidos, representando 20 países diferentes. O Brasil é o país com mais equipes qualificadas até o momento, com três times. Ao mesmo tempo, a entidade também prometeu dividir as receitas geradas com os clubes participantes.

“As receitas geradas pela Copa do Mundo de Clubes serão redistribuídas ao futebol de clubes, desempenhando um papel fundamental para tornar o futebol de clubes verdadeiramente global”, declarou a Fifa.